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10:19, 4 января 2023Спорт

Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 86 голов

Нападающий Вашингтона Овечкин оформил дубль и сократил отставание от Гретцки до 86 голов

Фото: Randy Litzinger / Globallookpress.com

Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталс» Александр Овечкин оформил дубль в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Баффало Сейбрс». Об этом сообщается на сайте лиги.

Теперь на счету у капитана столичной команды, занимающего второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ, 808 заброшенных шайб. Таким образом, он сократил до 86 голов отставание от канадца Уэйна Гретцки, поразившего ворота соперников 894 раза и лидирующего в гонке снайперов лиги.

Дубль Овечкина не помог «Вашингтону» одержать победу над «Баффало». Встреча завершилась в овертайме со счетом 4:5.

Ранее Овечкина впервые за два года признали первой звездой месяца в НХЛ. Последний раз это случилось в октябре 2021 года. В декабре 2022-го 37-летний спортсмен набрал 22 очка в 15 матчах: 13 заброшенных шайб и девять результативных передач.

Дарья Коршунова
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