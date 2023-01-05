УПЦ назвала позором богослужение раскольников в Киево-Печерской лавре

УПЦ назвала позором богослужение главы раскольнической ПЦУ в Киево-Печерской лавре

Пресс-служба канонической Украинской православной церкви (УПЦ) отреагировала на предстоящее богослужение в Киево-Печерской лавре, которое проведет глава раскольнической Православной церкви Украины (ПЦУ) Епифаний Думенко. Об этом пишет «Клименко тайм».

Ранее в ПЦУ анонсировали рождественское богослужение Епифания в Успенском соборе лавры. «Это событие станет большим позором для Украины. В отличие от других случаев с захватами наших храмов сторонниками ПЦУ, в данном случает это рейдерство происходит напрямую по распоряжению самых высоких представителей власти», — указали в УПЦ.

Также в Украинской православной церкви предупредили, что поместные церкви за рубежом «будут, мягко говоря, удивлены состоянием свободы совести и прав на религиозное исповедание» на Украине.

В конце декабря наместник Киево-Печерской лавры митрополит Павел попросил президента Украины Владимира Зеленского оставить Украинской православной церкви Трапезный и Успенский храмы, где священники больше не могут проводить богослужения. «Уже 1 января мы не имеем права переступать пороги Трапезного и Успенского храмов», — объяснил он и призвал Зеленского «дать указание партии» не подписывать «бездарные» документы в отношении церкви.

Ранее в УПЦ сообщили, что внесенные в Верховную Раду законопроекты в сфере религии и свободы совести нарушают права прихожан, а также направлены на фактическую ликвидацию церкви. По мнению УПЦ, данные документы упрощают рейдерский захват монастырей и церквей, как это произошло с Киево-Печерской лаврой, и дают законодательную возможность запретить УПЦ.