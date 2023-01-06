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19:49, 6 января 2023Наука и техника

Эффективность предназначенных для Украины ракет Sea Sparrow оценили

Военный аналитик Крамник допустил использование Киевом ракет Sea Sparrow с советскими ЗРК

Фото: U.S. Navy-Daniel E. Smith / Reuters

Зенитные ракеты Sea Sparrow, которые США планируют поставить Украине в рамках нового пакета военной помощи, можно применять с советскими зенитно-ракетными комплексами (ЗРК). Об этом «Ленте.ру» рассказал научный сотрудник Центра североамериканских исследований ИМЭМО РАН Илья Крамник. Он оценил эффективность этих вооружений.

По словам военного аналитика, предназначенные Украине Sea Sparrow используются с ЗРК, которые устанавливаются на кораблях, но могут применяться и с суши.

«Не первый год в НАТО есть проект доработки старых советских зенитных ракетных комплексов "Куб", которые есть на вооружении у ряда восточноевропейских стран, с помощью американских ракет. Ракеты Sea Sparrow были интегрированы с этими комплексами "Куб". Они же могут быть интегрированы в состав украинских зенитно-ракетных комплексов "Бук", которые достались Украине в наследство от Советского Союза», — объяснил он.

С учетом того, что работа по интеграции в состав предыдущего комплекса «Куб» уже проведена, то можно ожидать, что какие-то работы прошли и по интеграции в более современные системы. Кроме того, не исключена передача комплексов «Куб» из стран Восточной Европы

Илья Крамниквоенный аналитик

О планах передачи Sea Sparrow сообщило Politico со ссылкой на источники. Как ожидается, о новом пакете помощи Вашингтон объявит 6 января. По данным Associated Press, он оценивается в рекордные 2,85 миллиарда долларов и станет самым масштабным.

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Варвара Кошечкина
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