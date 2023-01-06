США передадут Украине зенитные ракеты Sea Sparrow

Politico: в новый пакет военной помощи США Украине войдут зенитные ракеты Sea Sparrow

В новый пакет военной помощи США Украине впервые войдут зенитные ракеты Sea Sparrow с радиолокационной наводкой. Об этом сообщает издание Politico со ссылкой на источники.

Отмечается, что этот тип ракет может быть запущен как с моря, так и с суши и используется для перехвата самолетов и крылатых ракет. Собеседники издания рассказали, что украинским военным уже удалось приспособить имеющиеся у них советские пусковые установки «Бук» под новые американские снаряды. Издание подчеркивает, что прежде Тайвань был единственной страной, применявшей версию ракет наземного базирования, тогда как американские военные и их союзники в основном используют версию ракеты корабельного базирования.

Как ожидается, в пятницу, 6 января, США объявят о выделении нового пакета помощи Украине. По словам пресс-секретаря Пентагона Патрика Райдера, Украине передадут боевые машины пехоты Bradley. По данным Associated Press, новый пакет военной помощи Киеву на сумму около 2,85 миллиарда долларов станет крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину.

В ответ посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов обвинил Вашингтон в подстрекательстве Украины к «новым ужасным деяниям». По его словам, с каждой новой поставкой оружия из США украинские власти «чувствуют все большую безнаказанность», а ответственность за затягивание конфликта лежит на американском руководстве.