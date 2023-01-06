Россия обвинила США в подстрекательстве Украины к «новым ужасным деяниям»

Посол Антонов заявил, что поставками оружия США подстрекают Киев к «новым ужасным деяниям»

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов, комментируя планы США передать Киеву американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley, заявил, что Вашингтон не хочет политического урегулирования вокруг Украины, а лишь подстегивает ее к «новым ужасным деяниям». Заявление приводит пресс-служба российской дипмиссии в Telegram-канале.

Дипломат назвал это решение подтверждением того, что в США «и не собирались прислушиваться к призывам России принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона». По его словам, с каждой новой поставкой оружия из США радикалы на Украине «чувствуют все большую безнаказанность».

Антонов подчеркнул, что ни у кого в мире не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политическому урегулированию, резюмировал он.

Даже объявленный нами в одностороннем порядке режим прекращения огня на Рождество здесь называют "попыткой взять передышку". Все это означает, что Вашингтон настроен бороться с нами "до последнего украинца", а судьба народа Украины американцев совсем не волнует Анатолий Антонов Посол России в Вашингтоне

Кроме того, посол отверг заявления об «оборонительном характере» передаваемого Киеву вооружения. По его словам, о подобных утверждениях уже давно не может быть и речи.

Новый пакет помощи Киеву

В пятницу, 6 января, США объявят о выделении нового пакета помощи Украине. Эту информацию подтвердил пресс-секретарь Пентагона бригадный генерал ВВС Патрик Райдер, сообщает ТАСС. По его словам, новый пакет помощи будет включать американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley.

По данным Associated Press (AP), новый пакет военной помощи Киеву на сумму около 2,85 миллиарда долларов станет крупнейшим из пакетов военного оборудования, который Пентагон изъял из своих запасов для отправки на Украину.

2,85 миллиарда долларов составит стоимость нового пакета помощи США Украине

Отмечается, что в новый пакет помощи кроме боевых машин пехоты (БМП) Bradley войдут военные автомобили Humvee, многоцелевые автомобили MRAP и «большое количество» ракет и других боеприпасов. В Белом доме также заявляли, что новые пакеты военной помощи Вашингтона Киеву могут включать дополнительные установки РСЗО HIMARS.

Рождественское перемирие

В четверг, 5 января, патриарх Московский и всея Руси Кирилл призвал установить перемирие на Украине и в Донбассе, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество. Священнослужитель также указал время с 12:00 6 января до 24:00 7 января.

В тот же день президент России Владимир Путин поручил Минобороны ввести режим прекращения огня по всей линии боевого соприкосновения в зоне специальной военной операции (СВО) на Рождество. Режим прекращения огня будет действовать с 12:00 6 января до 24:00 7 января (время московское).

В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский отверг предложение Москвы о прекращении огня. По его мнению, Россия под предлогом режима тишины пытается скрыть новые шаги «агрессии» и усилит свои позиции на линии боевого соприкосновения.