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05:40, 6 января 2023Россия

В России отвергли заявления США о передаваемом Украине оружии

Посол Антонов отверг слова США об «оборонительном характере» передаваемого Киеву оружия

Фото: Ministry of Foreign Affairs of Russia / Global Look Press

Посол России в США Анатолий Антонов отверг заявления об «оборонительном характере» передаваемого Киеву вооружения. По его словам, о подобных утверждениях уже давно не может быть и речи. Его цитирует пресс-служба дипмиссии.

Антонов указал, что решение американских властей передать Украине боевые машины пехоты (БМП) Bradley стало подтверждением того, что США «и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам России принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона».

По его словам, всему мировому сообществу наконец должно стать очевидным, что США с 2014 года развязали с Россией настоящую «войну по доверенности». «Ни о каком "оборонительном характере" передаваемых вооружений уже давно не может быть и речи, — констатировал дипломат.

Российский посол также уличил США в подстрекательстве Украины к отказу от политического урегулирования. По его словам, своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к «новым ужасным деяниям», подчеркнул дипломат.

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Марина Совина
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