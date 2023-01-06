Россия уличила США в подстрекательстве Украины к отказу от урегулирования

Посол Антонов: США не стремятся к политическому урегулированию на Украине

США не хотят политического урегулирования вокруг Украины. Так посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов прокомментировал планы США передать Киеву американские боевые машины пехоты (БМП) Bradley. Заявление приводит пресс-служба дипмиссии.

Дипломат назвал это решение подтверждением того, что в Соединенных Штатах «и не собирались прислушиваться к неоднократным призывам России принять в расчет возможные последствия столь опасной линии Вашингтона».

«Ни у кого не должно оставаться сомнений, кто несет ответственность за затягивание нынешнего конфликта. Все действия администрации прямо указывают на отсутствие стремления к политурегулированию», — заявил посол.

По его словам, с каждой новой поставкой военной помощи из США радикалы на Украине «чувствуют все большую безнаказанность». Своими действиями администрация лишь подстегивает украинских радикалов к «новым ужасным деяниям», подчеркнул дипломат.

Ранее сообщалось, что Вашингтон планирует предоставить Киеву боевые машины пехоты Bradley, а Берлин — БМП Marder и дополнительную батарею зенитно-ракетных комплексов Patriot. Также страны намерены обучить военных Украины обращению с обоими образцами современной западной бронетехники.