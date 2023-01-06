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15:57, 6 января 2023Спорт

Описано состояние пережившего остановку сердца игрока в американский футбол

Врач заявил, что переживший остановку сердца во время матча NFL Хэмлин может общаться

Фото: Megan Jelinger / Reuters

Врач Тим Приттс описал состояние игрока клуба «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, пережившего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс». Его слова приводит Sky Sports.

«Ситуация сложилась так, что мы позволили ему очнуться. Он мог выполнять команды и даже спросил, кто выиграл матч. Мы ответили: "Ты выиграл. Это была победа в матче жизни"», — заявил врач. Он подчеркнул, что 24-летний игрок в американский футбол общался в письменной форме, так как еще не может говорить из-за дыхательной трубки.

3 января Хэмлин упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом, и пережил остановку сердца. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.

Анастасия Борисова
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