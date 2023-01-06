Описано состояние пережившего остановку сердца игрока в американский футбол
Врач Тим Приттс описал состояние игрока клуба «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, пережившего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс». Его слова приводит Sky Sports.
«Ситуация сложилась так, что мы позволили ему очнуться. Он мог выполнять команды и даже спросил, кто выиграл матч. Мы ответили: "Ты выиграл. Это была победа в матче жизни"», — заявил врач. Он подчеркнул, что 24-летний игрок в американский футбол общался в письменной форме, так как еще не может говорить из-за дыхательной трубки.
3 января Хэмлин упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом, и пережил остановку сердца. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.
Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.