Описано состояние пережившего остановку сердца игрока в американский футбол

Врач заявил, что переживший остановку сердца во время матча NFL Хэмлин может общаться

Врач Тим Приттс описал состояние игрока клуба «Баффало Биллс» Дамара Хэмлина, пережившего остановку сердца во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс». Его слова приводит Sky Sports.

«Ситуация сложилась так, что мы позволили ему очнуться. Он мог выполнять команды и даже спросил, кто выиграл матч. Мы ответили: "Ты выиграл. Это была победа в матче жизни"», — заявил врач. Он подчеркнул, что 24-летний игрок в американский футбол общался в письменной форме, так как еще не может говорить из-за дыхательной трубки.

3 января Хэмлин упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом, и пережил остановку сердца. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.