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10:28, 3 января 2023Спорт

Игрок в американский футбол пережил остановку сердца во время матча

Игрок «Баффало» Дамар Хэмлин пережил остановку сердца во время матча NFL

Фото: Sam Greene / Reuters

Игрок клуба «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс». Об этом сообщается на сайте лиги.

24-летний спортсмен упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

Хэмлин был доставлен в больницу. Сообщается, что игрок, у которого на поле случилась остановка сердца, находится в критическом состоянии.

Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.

Летом 2021 года полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Позднее спортсмену имплантировали кардиостимулятор.

Дарья Коршунова
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