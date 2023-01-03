Игрок в американский футбол пережил остановку сердца во время матча
Игрок клуба «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс». Об этом сообщается на сайте лиги.
24-летний спортсмен упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.
Хэмлин был доставлен в больницу. Сообщается, что игрок, у которого на поле случилась остановка сердца, находится в критическом состоянии.
Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.
Летом 2021 года полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Позднее спортсмену имплантировали кардиостимулятор.