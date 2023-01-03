Игрок в американский футбол пережил остановку сердца во время матча

Игрок «Баффало» Дамар Хэмлин пережил остановку сердца во время матча NFL

Игрок клуба «Баффало Биллс» Дамар Хэмлин потерял сознание во время матча Национальной футбольной лиги (NFL) с «Цинциннати Бенгалс». Об этом сообщается на сайте лиги.

24-летний спортсмен упал на газон, столкнувшись с игроком соперников Ти Хиггинсом. После этого для оказания ему помощи на поле появились медики, которые сделали сердечно-легочную реанимацию с использованием дефибриллятора.

Хэмлин был доставлен в больницу. Сообщается, что игрок, у которого на поле случилась остановка сердца, находится в критическом состоянии.

Матч между командами не был доигран. Игра перенесена, новая дата проведения будет назначена позднее.

Летом 2021 года полузащитник сборной Дании Кристиан Эриксен потерял сознание и пережил остановку сердца во время матча чемпионата Европы против команды Финляндии. Футболисту сначала оказывали экстренную помощь на поле, затем госпитализировали. Позднее спортсмену имплантировали кардиостимулятор.