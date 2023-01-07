Месси в рекордный, пятый раз признали лучшим плеймейкером года

Аргентинского форварда Лионеля Месси в рекордный, пятый раз признали плеймейкером года

Международная федерация футбольной истории и статистики (IFFHS) признала аргентинского форварда Лионеля Месси лучшим плеймейкером 2022 года. Об этом сообщается на сайте организации.

Нападающий получил эту награду пятый раз за карьеру, что является рекордом в мировом футболе. Предыдущее достижение — четыре титула — принадлежало бывшему полузащитнику сборной Испании Хави. Всего Месси получил 13 наград от IFFHS, что также является наивысшим результатом в истории. На втором месте по этому показателю — португальский нападающий Криштиану Роналду.

18 декабря Месси вместе со сборной Аргентины одержал победу в финале чемпионата мира в Катаре. В решающем матче форвард реализовал одиннадцатиметровый в основное время, а также отметился одним забитым мячом в дополнительное время и голом в серии пенальти.

Месси признали лучшим игроком турнира. В 2014 году форвард также получил «Золотой мяч» чемпионата мира. Таким образом он стал первым футболистом в истории, дважды взявшим эту награду.