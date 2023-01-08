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09:16, 8 января 2023Россия

Число пострадавших при взрыве газа в Хасавюрте выросло

В мэрии Хасавюрта рассказали, что при взрыве газа в доме в Хасавюрте пятеро пострадали

Фото: Пресс-служба ГУ МЧС России по Республике Дагестан / ТАСС

Количество пострадавших при взрыве газа в многоэтажке в Хасавюрте выросло до пяти. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу мэрии города.

По данным агентства, сначала было известно о трех пострадавших, их состояние оценивалось как легкой степени тяжести. Уже позднее появились данные о том, что число пострадавших выросло до пяти. Уточняется, что двоих из них было решено госпитализировать.

ТАСС в мэрии также рассказали, что хлопок газа мог произойти в пристроенном помещении ателье. В итоге пострадали три стены первого этажа, выбиты стекла окон в рамах.

О произошедшем в жилом доме в дагестанском городе Хасавюрте взрыве газа стало известно ночью в воскресенье, 8 января. В тот момент отмечалось, что взрыв произошел на первом этаже шестиэтажного многоквартирного дома. Уточнялось, что среди пострадавших — трехлетняя девочка и 23-летняя жительница. В настоящий момент обе находятся в больнице.

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Варвара Кошечкина
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