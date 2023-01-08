Полиция задержала армян-русофобов у российской военной базы в Гюмри

Полиция Армении задержали 65 антироссийских активистов у базы российской армии в Гюмри

Полиция Армении задержала 65 антироссийских активистов у базы российской армии в Гюмри, которые планировали перекрыть доступ к военному объекту, требуя открыть Лачинский коридор. Об этом сообщает ТАСС.

Организаторами акции выступили члены оппозиционного армянского военизированного движения «Национально-демократический полюс», в ней приняли участие более 200 человек.

Лачинский коридор, который связывает Армению и Нагорный Карабах, был перекрыт 12 декабря. Экоактивисты требовали завершить эксплуатацию природных ресурсов Нагорного Карабаха. 13 декабря в Министерстве обороны России сообщили о проведении переговоров о возобновлении работы коридора. 27 декабря Пашинян заявил, что российские миротворцы не осуществляют контроль за указанной территорией.