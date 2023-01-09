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16:04, 9 января 2023Экономика

Акции китайской Alibaba резко подорожали

Акции китайской Alibaba подорожали на 8,6% на фоне отказа властей от жесткой политики

Фото: Thomas Peter / Reuters

Акции материнской компании AliExpress — китайского онлайн-гиганта Alibaba Group — резко подорожали по итогам торгов в понедельник, 9 января, на 8,66 процента, до 110,4 гонконгского доллара. Об этом свидетельствуют данные Гонконгской фондовой биржи. На пике стоимость акций достигала 110,9 гонконгского доллара.

Ценные бумаги Alibaba выросли после того, как замглавы Народного банка Китая (НБК) и секретарь созданного в НБК комитета Коммунистической партии Го Шуцин заявил, что власти постепенно отказываются от жесткой политики в отношении технологических компаний страны, сообщает Bloomberg. Специальная кампания по исправлению финансовой деятельности 14 интернет-компаний, включая Ant Group, в основном завершена, осталось решить несколько вопросов, заявил чиновник.

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Этот шаг сигнализирует об окончании давления на технологический сектор — ключевую движущую силу частного предпринимательства в Китае, отметило агентство. Он был предпринят после того, как власти в конце 2022 года отказались от политики «нулевой терпимости» к COVID-19 на фоне замедления темпов роста экономики и протестов граждан из-за локдаунов.

В этих условиях аналитики Goldman Sachs добавили акции Alibaba в список фаворитов, посчитав, что «худшее для них уже позади». Jefferies Financial Group также повысила ориентир по ценам на акции Alibaba в Гонконге и США, заявив, что компания укрепит свои позиции за счет качественного сервиса и конкурентоспособных цен на продукцию и услуги по мере восстановления экономики Китая.

Также дополнительную поддержку акциям Alibaba на торгах 9 января оказала потеря ее основателем Джеком Ма контроля над китайским финтех-гигантом Ant Group. Ма владел контрольным пакетом в компании, но был вынужден снизить свою долю до 6,2 процента под давлением Пекина. Противостояние властей и миллиардера началось в 2020 году, когда было сорван выход Ant на биржу (IPO) из-за претензий со стороны китайского регулятора, чье решение впоследствии раскритиковал Ма. В октябре 2021 года специалисты подсчитали, что в итоге миллиардер лишился трети (36 процентов) своего состояния.

Несмотря на то что смена корпоративного контроля потребует дополнительного времени для листинга Ant Group, это решение отражает намерение властей улучшить управление в рамках реорганизации системы регулирования, подчеркивает Bloomberg.

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Данил Дмитриев
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