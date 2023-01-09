Посол России обвинил Запад в бесчеловечности и потворстве обострению конфликтов

Посол РФ Боцан-Харченко обвинил Запад в бесчеловечности и потворстве обострению конфликтов

Посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко обвинил Запад в бесчеловечности и потворстве обострению конфликтов в Косово и на Украине. Его слова приводит пресс-служба посольства в Telegram-канале.

Дипломат отметил, что представители Европейского союза (ЕС), которые пытались прокомментировать совершенные в Косово преступления, умалчивают их обстоятельства и тем самым разделяют ответственность Приштины за устрашение сербского населения и изгнание его с территории непризнанной республики.

«Точно так же Запад закрывает глаза на трагедию Донбасса. Бесчеловечность западников беспредельна, как и повсеместное потворство бесчинствам их ставленников», — подчеркнул Боцан-Харченко.

Он добавил, что Приштина во главе с премьером Альбином Курти продолжают нагнетать настроения против сербов, в том числе серией этнически мотивированных нападений албанцев.

Посол также назвал циничным передачу отказа в запросе Белграда о направлении в Косово полицейских и военных по резолюции 1244 Совбеза ООН на фоне покушения косовского албанца на сербов.

Ранее Боцан-Харченко заявил, что события, происходящие в Косово, напоминают ситуацию на Украине. По его словам, в непризнанной республике задействованы «те же самые схемы, то же самое поведение Запада».

