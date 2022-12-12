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15:37, 12 декабря 2022Мир

Посол России в Сербии сравнил происходящее в Косово с ситуацией на Украине

Посол России в Сербии Боцан-Харченко: происходящее в Косово напоминает ситуацию на Украине

Фото: Ognen Teofilovski / Reuters

События, происходящие в Косово, напоминают ситуацию на Украине. Об этом заявил посол России в Сербии Александр Боцан-Харченко, передает ТАСС.

«Вся ситуация, абсолютно вся — и отношение Приштины к сербам в Косове — напоминает, естественно, в меньшем масштабе, все, что происходило и происходит на Украине. Те же самые схемы, то же самое поведение Запада», — отметил дипломат.

Боцан-Харченко обратил внимание на слова главы евродипломатии Евросоюза Жозеппа Борреля о недопустимости со стороны Сербии враждебных актов по отношению к миссии Евросоюза в Косове (EULEX) и Международной миссии под эгидой НАТО в Косове и Метохии (KFOR). «Сейчас спецслужбам Сербии известно о том, что Приштина готовит именно такие провокации, чтобы в дальнейшем обвинить в них сербов. Это давно известная практика, уже который раз применялась», — заключил российский посол.

Ранее Боцан-Харченко заявил, что настоящее время в Косово наблюдается сложная обстановка, которая находится на последней черте. После этого возможна горячая стадия противостояния. Он отметил, что сейчас обстановка в регионе «резко обостряется», и такая тенденция «очень опасна». Если она выйдет из-под контроля, то далее может начаться «кровопролитие или горячая фаза противостояния».

Об очередном обострении на севере Косово стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

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Виктория Кондратьева
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