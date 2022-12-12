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15:18, 12 декабря 2022Мир

Посол в Сербии заявил о последней черте в Косове перед горячей стадией

Посол РФ в Сербии заявил о последней черте в Косове перед горячей стадией противостояния

Фото: Florion Goga / Reuters

В настоящее время в Косове наблюдается сложная обстановка, которая находится на последней черте. После этого возможна горячая стадия противостояния. Об этом в понедельник, 12 декабря, заявил российский посол в Сербии Александр Боцан-Харченко, сообщает ТАСС.

Он отметил, что сейчас обстановка в регионе «резко обостряется», и такая тенденция «очень опасна». Если она выйдет из-под контроля, то далее может начаться «кровопролитие или горячая фаза противостояния».

Ранее политолог Константин Калачев оценил вероятность открытого конфликта в Косове. Он отметил, что риск существует, но не большой. НАТО не разрешит Сербии разместить войска в Косове, из-за чего навряд ли там произойдет открытый конфликт. Политолог также счел движение сербской военной техники по направлению к Косово демонстрацией возможностей и силы.

Уже известно, что Минобороны Сербии заявило о готовности направить силы в Косово. Министр обороны заявил, что безопасность сербов в Косове и Метохии не обеспечивается в должной мере, и Сербия может потребовать возвращения своих сил.

Об очередном обострении на севере Косова стало известно 10 декабря. В северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошли три перестрелки. Позднее президент Сербии назвал 11 декабря самым тяжелым днем за время своего президентства. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

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Варвара Кошечкина
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