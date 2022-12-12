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14:11, 12 декабря 2022Мир

Минобороны Сербии заявило о готовности направить силы в Косово

Министр обороны Вучевич заявил о готовности направить силы в Косово для защиты сербов

Фото: Florion Goga / Reuters

Безопасность сербов в Косове и Метохии не обеспечивается в должной мере. В связи с этим Белград готов направить дополнительные силы по резолюции Совета Безопасности (СБ) ООН 1244. Об этом заявил в понедельник, 12 декабря, министр обороны Сербии Милош Вучевич, передает ТАСС.

По его словам, сейчас «не существует достаточных сил безопасности в Косове и Метохии» для защиты сербов. При этом правовое основание должно действовать там, начиная с 1999 года. Таким образом, объяснил министр, Сербия может потребовать возвращения своих сил.

«Разрешат ли они нам это или нет — увидим», — утверждает он. Правительство должно решить вопрос об отправке дополнительной силы в этот регион в ближайшее время.

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил о самом тяжелом дне за время своего президентства. Такое заявление он сделал 11 декабря в ходе обращения к нации после экстренного заседания Совета национальной безопасности. По его словам, власти Приштины пытаются покончить с «сербской проблемой» в Косово.

Президент Сербии также добавил, что Белград запросит помощь миротворческой миссии НАТО — разрешить разместить сербские войска и подразделения полиции в Косове. При этом он уже выразил уверенность, что запрос отклонят.

Об очередном обострении на севере Косова стало известно 10 декабря. В тот момент в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Деяна Пантича. Затем на север края был введен полицейский спецназ из Приштины. В ночь на воскресенье, 11 декабря, возле озера Газиводе по дороге к КПП Брняк произошло три перестрелки.

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Варвара Кошечкина
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