Вероятность вооруженного конфликта в Косове оценили

Политолог Калачев заявил, что вооруженного конфликта в Косове не будет

НАТО не разрешит Сербии разместить войска в непризнанной республике Косово и вооруженного конфликта не будет, убежден руководитель «Политической экспертной группы», политолог Константин Калачев. Возможные сценарии эскалации конфликта он оценил в разговоре с «Лентой.ру».

Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что запросит у миротворческой миссии НАТО в Косове разрешение разместить войска и подразделения полиции в Косово.

«На самом деле Вучич сейчас работает на свою аудиторию, то есть все, что он намеревается сделать — это попытка не только держать, но и поднять свой рейтинг в Сербии», — предположил Калачев.

Движение сербской военной техники в сторону Косова, о котором сообщают местные СМИ, он счел демонстрацией возможностей и силы. «"Мы сейчас покажем им, и они уступят, потому что они точно не хотят сейчас конфликта", но проблема в том, что в этот раз, я думаю, Европа на шантаж не поддастся», — поделился политолог.

Принцип нерушимости границ

По его мнению, Косово для Сербии уже потеряно, и Европа не готова пойти на встречу сербам в их желании воссоединиться с исторической родиной.

«Вопрос только в том, что дальше. Есть предложения Вучича, которые звучали, еще когда канцлером в Германии была Меркель. Там есть два больших сербских анклава, один граничит с Сербией, другой — нет. Вучич предлагал разбить территории, то есть, условно говоря, сербов из анклава, который на юге, переселить в анклав, который примыкает к Сербии, эту территорию отдать Сербии, и на том дело закончить, но в Европе исходят из принципа нерушимости границ», — подчеркнул Калачев.

Очевидно, что никто не даст Вучичу сейчас диктовать Евросоюзу или кому-то еще свои условия, считает политолог. В Европе могут сочувствовать сербам, но не могут отказаться от своих принципов, обратил внимание он.

Я предполагаю, что сценарий будет демонстрирующий, что правила и законы одни для всех, что никаких исключений здесь быть не может. Европа именно в силу желания не разжигать этот конфликт не может отказываться от своих принципов. Да, не все страны Европы признали Косово, и здесь могут быть потом споры, но если есть какие-то внутренние регламентирующие нормы, то их надо соблюдать Константин Калачев политолог

Ранее президент Сербии Александр Вучич обвинил Вашингтон и Приштину в том, что они не соблюдают ни одного достигнутого соглашения по Косову. Он также заявил, что 11 декабря стал самым тяжелым днем за все время, пока он находится у власти. При этом Вучич призвал сербов и албанцев к миру.

10 декабря в автономном крае Косово и Метохия прозвучало два взрыва. Позже в северной части Косова сербы начали строить баррикады после задержания бывшего полицейского МВД Сербии этнического серба Деяна Пантича. На эти территории ввели косовский спецназ, а Приштина потребовала миссию НАТО убрать баррикады. В ночь с 11 на 12 декабря в северном Косове продолжалась стрельба и были слышны взрывы.

