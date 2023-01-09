В Госдуме оценили перспективы Нурмагомедова в политике

Депутат Госдумы Светлана Журова высоко оценила перспективы Хабиба Нурмагомедова в политике

Олимпийская чемпионка в конькобежном спорте и депутат Госдумы Светлана Журова высоко оценила перспективы бывшего бойца смешанного стиля (ММА) Хабиба Нурмагомедова в политике. Об этом сообщает «РБ-Спорт».

«Рано или поздно каждый человек может попробовать себя в политике, в том числе и Хабиб. Да, после ухода из MMA он мог бы стать депутатом, другой вопрос — нужно ли ему это?» — отметила Журова. Она добавила, что новая сфера деятельности потребует от Нурмагомедова полного погружения.

7 января стало известно о решении Нурмагомедова уйти из индустрии ММА. Позднее его троюродный брат и глава промоушена Eagle FC Шамиль Завуров заявил, что россиянин ограничит присутствие в этом виде спорта, но полностью его не покинет.

Нурмагомедов трижды защитил титул чемпиона UFC в легком весе, после чего завершил карьеру. Спортсмен одержал 29 побед в 29 профессиональных поединках по правилам MMA. Последний бой россиянин провел в октябре 2020 года, оказавшись сильнее американца Джастина Гейджи.