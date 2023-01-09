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13:25, 9 января 2023Мир

Желание Польши получить репараций от Германии объяснили

Политолог Коньков связал желание Польши получить репарации от Германии с кризисом в ЕС

Фото: Kacper Pempel / Reuters

Желание Польши получить военные репарации за Вторую мировую войну от Германии связано с кризисом внутри Евросоюза, считает политолог Александр Коньков. Так в беседе с «Лентой.ру» он объяснил требование Варшавы к Берлину.

Ранее замглавы польского МИД Павел Яблоньский заявил, что отказ обсуждать репарации Польше является «большой проблемой» Германии. Дипломат подчеркнул, что позиция Берлина негативно отразится на имидже страны, поскольку Варшава собирается «говорить об этом очень громко».

Перспектив этого сюжета я не вижу, кроме информационного. Польша будет продолжать нагнетать, будет демонизировать Германию внутри Европы

Александр Коньковполитолог

«Польша весь последний год руководствуется принципом: "кому война, а кому мать родна" и пытается стать ключевым бенефициаром того конфликта, который развернулся вокруг Украины. Причем не только на самой украинской территории, куда регулярно засылаются польские наемники и поставляется польское вооружение, но и в геополитическом контексте», — заявил Коньков.

Кризис в Евросоюзе

Политолог заявил, что Варшава пытается оспорить ключевые позиции внутри Евросоюза у своего главного исторического соперника — Германии.

«Это прослеживается по разным направлениям, в том числе и в этом сюжете с репарациями, вопрос о которых Польша решила внезапно поднять. Совершенно очевидна политическая подоплека тех лозунгов и тех требований, которые выдвигает Польша, перетягивая европейскую повестку на себя», — объяснил он.

Германия является ключевым конкурентом как для Польши, так для Франции и для многих других европейских стран, отметил Коньков.

В этом вопросе есть желающие потеснить ее с этих позиций

Александр Коньковполитолог

«Это один из признаков продолжающегося кризиса внутри самого Евросоюза. Насколько возобладают силы, которые будут желать сохранения Евросоюз в прежнем виде, нежели чем силы, которые будут пытаться переписать европейские правила под себя, — это покажет время», — заключил он.

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Ранее МИД Германии передал Польше дипломатическую ноту с отказом выплачивать репарации. Правительство Германии назвало этот вопрос закрытым и подчеркнуло, что не будет вести какие-либо дискуссии по этому поводу.

До этого замглавы польского МИД, уполномоченный правительства по вопросам репараций Аркадиуш Мулярчик раскритиковал отказ Германии обсуждать репарации и заявил, что в ее решении отсутствует «юридическая аргументация».

3 января Польша попросила Организацию Объединенных Наций (ООН) посодействовать в получении военных репараций от Германии.

Также власти Польши обратились в Совет Европы (СЕ) с просьбой помочь получить от Германии репарации за Вторую мировую войну.

3 октября глава МИД Польши Збигнев Рау впервые заявил о требованиях репараций от Германии, подписав соответствующий документ.

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Алена Шевченко
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