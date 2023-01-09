В Запорожской области сообщили об усилении ВСУ интенсивности обстрела

Владимир Рогов заявил, что ВСУ усилили интенсивность обстрела городов Запорожской области

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрела городов Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные открывали артиллерийский огонь 89 раз. «Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», — заявил Рогов.

В то же время больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не фиксируется. При этом украинская сторона стянула большое количество американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, тяжелых гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, добавил Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам в районе городов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар.

