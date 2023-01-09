Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
03:22, 9 января 2023Россия

В Запорожской области сообщили об усилении ВСУ интенсивности обстрела

Владимир Рогов заявил, что ВСУ усилили интенсивность обстрела городов Запорожской области

Фото: Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) усилили интенсивность обстрела городов Запорожской области. Об этом сообщил РИА Новости глава движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, за прошедшие сутки украинские военные открывали артиллерийский огонь 89 раз. «Что это, беспокоящий огонь или прощупывание, покажет ближайшее время. Просто так долго тратить объемы вооружения на обстрелы никто не будет. Явно у них есть какая-то цель», — заявил Рогов.

В то же время больших передвижений украинской военной техники на линии фронта не фиксируется. При этом украинская сторона стянула большое количество американских ракетных систем залпового огня (РСЗО) HIMARS, тяжелых гаубиц М-777 и других видов артиллерии и тяжелой техники, добавил Рогов.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что командование ВСУ занимается организацией переброски подкреплений войскам в районе городов Артемовск (украинское название — Бахмут) и Соледар.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
США запретили Украине применять оружие для ударов вглубь России
В Британии признали потерю желания помогать Киеву
Президент Бразилии объявил о возвращении в столицу после протестов
Зеленский «покорил» Голливуд после поездки в США
Нутрициолог оценил пользу консервированной рыбы
Байден прокомментировал беспорядки в Бразилии
Россиянам рассказали об увеличении социальных выплат
Зеленский рассказал о переброске подкреплений ВСУ
Полиция освободила все захваченные протестующими здания в столице Бразилии
В Совфеде прокомментировали слова Медведева о правилах военного времени
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.