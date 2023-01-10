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19:19, 10 января 2023Спорт

На самого титулованного футболиста завели дело из-за сексуальных домогательств

На самого титулованного футболиста мира Алвеса завели дело по обвинению в домогательствах

Фото: Florencia Tan Jun / Globallookpress.com

На самого титулованного футболиста мира бразильца Дани Алвеса завели дело по обвинению в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает Reuters.

Иск подала испанка, чье имя не называется, после инцидента в ночном клубе в Барселоне. Спортсмен находится под следствием. Информацию подтвердили в суде высшей инстанции Каталонии.

Обвинения в адрес футболиста были выдвинуты 1 января. Полиция Каталонии зафиксировала обращение женщины, имя которой не раскрывается, заявившей, что Алвес засунул руку под ее нижнее белье в одном из ночных клубов Барселоны. Спортсмен опроверг поступившую информацию.

Алвес является самым титулованным футболистом в мире. Он побеждал в чемпионатах Франции, Италии, Бразилии и завоевывал национальные Кубки этих стран. В составе сборной Бразилии защитник по два раза выигрывал Кубок Америки и Кубок Конфедераций, Олимпийские игры и молодежный чемпионат мира.

Анастасия Борисова
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На самого титулованного футболиста завели дело из-за сексуальных домогательств
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