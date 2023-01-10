Дело блогерши Белоцерковской о фейках про российскую армию дошло до суда

В суд Москвы поступило дело блогерши Белоцерковской о распространении фейков о ВС России

Басманный суд Москвы рассмотрит в заочном режиме уголовное дело блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента), обвиняемой в распространении фейков о Вооруженных силах (ВС) России. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-службе суда.

Материалы поступили и зарегистрированы судом 9 января. Дата первых слушаний по делу пока не назначена, отметили в инстанции.

26 декабря 2022 года Генпрокуратура России сообщила, что утверждено обвинительное заключение по делу Белоцерковской, которой вменяется статья 207.3 Уголовного кодекса РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации»).

По данным следствия, с марта по апрель Белоцерковская, находясь за границей, разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три публикации, в которых содержалась ложная информация о действиях ВС РФ.

МВД России объявило Белоцерковскую в розыск по статье за распространение фейков о ВС РФ. Дело против нее было возбуждено весной.