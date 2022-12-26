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16:42, 26 декабря 2022Интернет и СМИ

Стали известны подробности уголовного дела блогерши Белоцерковской

Басманный суд заочно рассмотрит дело в отношении блогерши Белоцерковской за фейки о ВС РФ

Фото: Александр Коряков / Коммерсантъ

Генпрокуратура направила уголовное дело в отношении блогерши Вероники Белоцерковской (внесена Минюстом в список физических лиц, выполняющих функции иностранного агента) за фейки о Вооруженных силах России (ВС РФ) в Басманный суд для заочного рассмотрения. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на официального представителя Генпрокуратуры Андрея Иванова.

«В Генеральной прокуратуре Российской Федерации утверждено обвинительное заключение по уголовному делу в отношении Вероники Белоцерковской. Она обвиняется в совершении преступлений, предусмотренных пунктом "д" части 2 статьи 207.3 УК РФ (публичное распространение заведомо ложной информации об использовании Вооруженных сил Российской Федерации)», — говорится в сообщении.

Поскольку реальная возможность участия Белоцерковской в уголовном деле отсутствует, а по уголовному делу выполнены все следственные действия, судебное разбирательство будет проведено без нее, сообщил Иванов. «Уголовное дело в отношении Белоцерковской направлено в Басманный районный суд Москвы», — отметил он.

По данным следствия, с марта по апрель Белоцерковская, находившаяся за границей, разместила в своем аккаунте в соцсети Instagram (соцсеть запрещена в России; принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ) три публикации, в которых содержалась ложная информация о действиях ВС РФ.

В мае сообщалось, что МВД России объявило Белоцерковскую в розыск по статье за распространение фейков о ВС РФ. О том, что Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении блогерши, стало известно 16 марта.

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Денис Савосин
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