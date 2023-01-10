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12:24, 10 января 2023Россия

В Роспотребнадзоре назвали напряженной ситуацию с гриппом в России

В Роспотребнадзоре заявили, что ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной

Фото: Shutterstock

Ситуация с гриппом и ОРВИ в России остается напряженной. Об этом «Ленте.ру» сообщили в Роспотребнадзоре.

За неделю общее число заболевших составило более 580 тысяч человек, что на 52 процента ниже, чем за предыдущий аналогичный период. Кроме того, в праздники зафиксировано минимальное число обращений граждан к медикам. Несмотря на это, ситуация остается непростой, отметила главный санитарный врач страны Анна Попова.

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что в России на долю вирусов гриппа приходится 83 процента всех респираторных инфекций. Самым распространенным штаммом остается А(H1N1)2009, также называемый свиным гриппом.

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С начал эпидсезона стало известно о нескольких случаях смерти россиян от гриппа. 27 декабря 2022 года министр здравоохранения Хабаровского края Юрий Бойченко сообщил о гибели из-за вируса двух жителей региона. На тот момент эпидпорог заболеваемости ОРВИ в субъекте был превышен на 200 процентов.

20 декабря сообщалось, что от инфекции скончался житель Пензенской области, возраст которого не раскрывается. Власти заявили, что пациент занимался самолечением и обратился к врачам только спустя две недели после начала болезни. Кроме того, он не был привит.

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Константин Лысяков
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