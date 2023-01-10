Кремль назвал циничной реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие

Песков назвал необъяснимой реакцию Украины и Запада на объявленное Россией перемирие

Реакция западных стран и Киева на рождественское перемирие, объявленное Россией на Украине, является циничной. Об этом заявил официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, его цитирует ТАСС.

«Действительно, мы встретили совершенно непонятную и необъяснимую реакцию, достаточно циничную реакцию со стороны прежде всего Киева, а также со стороны многих западных лидеров», — сказал пресс-секретарь главы государства.

Президент России Владимир Путин поручил главе Минобороны Сергею Шойгу установить на Украине по всей линии боевого соприкосновения с 12:00 6 января до 24:00 7 января по московскому времени режим прекращения огня. Подобное решение было принято после просьбы патриарха Московского и всея Руси Кирилла установить перемирие, чтобы православные смогли спокойно отметить Рождество.

Впоследствии советник офиса президента Украины Михаил Подоляк отреагировал решение прекратить огонь в зоне спецоперации на Рождество. «Россия должна покинуть оккупированные территории — только тогда у нее начнется "временное перемирие"», — сказал Подоляк. В Кремле в ответ на это выразили сомнения в том, что Подоляк, отказываясь от предложенного Россией перемирия, выражал точку зрения украинского президента Владимира Зеленского.