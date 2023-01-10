Генерал предостерег Пригожина и Кадырова от критики военного руководства России

Экс-главком Сухопутных войск России: Пригожин и Кадыров не имели права критиковать Лапина

Экс-главком Сухопутных войск России Владимир Болдырев предостерег главу Чечни Рамзана Кадырова и основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожина от критики российского военного руководства. Генерала российской армии цитирует Telegram-канал «Радиоточка НСН».

Болдырев высказался по поводу критики в адрес возможного нового главы Главного штаба Сухопутных войск Вооруженных сил России генерал-полковника Александра Лапина. Лапин является командующим войсками Центрального военного округа с 22 ноября 2017 года. Он прошел все командные должности, а также возглавлял Общевойсковую академию ВС РФ. Кремль пока что не подтвердил новую должность генерала.

«Его критиковали люди, которые никаких и прав на это не имеют. Кто они такие, чтобы критиковать генерал-полковника? Гражданские люди», — высказался Болдырев.

Летом 2022 года президент России Владимир Путин присвоил Лапину звание Героя России. Осенью Кадыров обвинил генерала в выводе войск из Красного Лимана. По словам Кадырова, Лапин, назначенный руководить обороной краснолиманского направления, выставил на рубежах мобилизованных из Луганской народной республики (ЛНР).