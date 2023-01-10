Врач оценил состояние госпитализированного Никиты Михалкова

Терапевт Звонков допустил, что гнойная пневмония у Михалкова вызвана вторичной инфекцией

Гнойная пневмония у 77-летнего российского режиссера Никиты Михалкова, скорее всего, вызвана вторичной бактериальной инфекцией, присоединившейся позднее, допустил врач-терапевт Андрей Звонков. Состояние здоровья знаменитого кинодеятеля он оценил для Life.ru.

Издание отмечает, что врачи диагностировали Михалкову коронавирусную инфекцию и внебольничную двустороннюю нижнедолевую пневмонию. Состояние госпитализированного режиссера осложнялось хронической гипертонической болезнью и аритмией. Однако, по мнению Звонкова, описанная симптоматика свидетельствует, что гнойная пневмония вызвана не вирусом, а присоединившейся позднее вторичной бактериальной инфекцией. А коронавирус — если он действительно присутствовал в организме — только спровоцировал поражение сосудов в легких Михалкова.

В то же время, как отметил Звонков, рвота, на которую жаловался режиссер при поступлении в больницу, может свидетельствовать о повышенном внутричерепном давлении или обострении гастрита. Врач обеспокоен быстрым ухудшением состояния Михалкова. Он оценил ситуацию как неоднозначную и нестабильную и рекомендовал ждать эффекта от терапии антибиотиками.

О госпитализации Михалкова стало известно 5 января.

6 января Telegram-канал Baza выяснил, что обладателя «Оскара» перевели в реанимацию одной из московских больниц. По данным издания, у Михалкова диагностирована пневмония, вызванная COVID-19. Однако в пресс-службе кинодеятеля заявили, что у режиссера диагностирован обычный грипп.

10 января стало известно, что состояние госпитализированного Михалкова начало ухудшаться: при КТ у него обнаружили увеличение объема поражения легких и диагностировали идиопатическую пневмонию. Также режиссер страдает мерцательной аритмией. Врачи оценивают его состояние как тяжелое, но уточняют, что оно не угрожает его жизни.