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15:54, 10 января 2023Мир

Стало известно о содержании беседы Си Цзиньпина и Путина перед СВО

FT: Путин обсуждал с Си Цзиньпином «любые возможные меры» за 20 дней до начала СВО

Фото: Mikhail Klimentyev / Reuters

Источники в китайском правительстве сообщили, что за 20 дней до начала СВО президент России Владимир Путин обсуждал с председателем КНР Си Цзиньпином готовность «к любым возможным ответным мерам» в случае гуманитарного кризиса в Донбассе или агрессии со стороны Украины или Запада. О содержании беседы двух лидеров сообщает британская газета Financial Times (FT).

Из публикации стало известно, что слова Путина о готовности реагировать на угрозы были восприняты Пекином «как сигнал об ограниченном военном вмешательстве» для защиты российских национальных интересов.

Переоценка отношений с Москвой

Пять источников в правительстве КНР также сообщили, что несмотря на все публичные заявления Пекина о двусторонней дружбе, в частных беседах некоторые китайские официальные лица выражают по крайней мере некоторое недоверие к российскому руководству и самому Владимиру Путину. Одной из причин такого недоверия является тот факт, что Путин так и не предупредил китайских партнеров о намерении начать СВО на Украине.

Сам Путин еще 27 октября заявил, что не предупреждал председателя КНР Си Цзиньпина о планах начать специальную военную операцию. По его словам, это никак не повлияло на его отношения с коллегой из Поднебесной.

Китайский лидер не такой человек, который высказывает обиды в отношении чего-либо. Это самодостаточный лидер мирового масштаба

Владимир Путинпрезидент России

По информации издания, китайское руководство восприняло такую «недоговорку» негативно. Из-за невозможности точно предсказать начало СВО Пекин понизил в должности замглавы МИД КНР и главного ответственного по связям с Россией Лэ Юйчэна, который теперь занимает пост замглавы Управления радио и телевидения КНР.

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«Ле Юйчэн был понижен в должности на два уровня китайской партийной иерархии и признан виновным в провале разведданных касательно начала российской спецоперации», — рассказал один из китайских чиновников.

Китай намерен восстановить отношения с Западом

По мнению политических обозревателей, теперь главная цель Китая состоит в том, чтобы улучшить отношения с некоторыми странами Запада и избежать политической изоляции. Основное внимание уделяется связям с ЕС, которые пострадали из-за сближения Москвы и Пекина.

Сейчас Китай осознал, что враждовал со слишком большим количеством стран одновременно. Среди них есть много развитых стран [первого мира], которые являются его основными торговыми и экономическими партнерами

Жан-Пьер Кабестанфранцузский востоковед и специалист по современному Китаю

О смене приоритетов Китая также говорят официальные визиты в Пекин глав европейских государств — канцлера ФРГ Олафа Шольца и главы Совета ЕС Шарля Мишеля, также запланированы встречи Си Цзиньпина с президентом Франции Эммануэлем Макроном и премьер-министром Италии Джорджией Мелони. По мнению западных востоковедов, ЕС уже выразили готовность забыть про прежние разногласия с КНР «ради взаимовыгодного роста экономического сотрудничества».

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Виктория Кондратьева
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