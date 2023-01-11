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17:06, 11 января 2023Спорт

Глава Федерации футбола Франции ушел в отставку после критики в адрес Зидана

Глава Федерации футбола Франции Ноэль Ле Грэ ушел в отставку после критики в адрес Зидана

Фото: Panoramic / Keystone Press Agency / Globallookpress.com

Ноэль Ле Грэ покинул пост главы Федерации футбола Франции (FFF). Об этом сообщает RMC Sport.

Ле Грэ ушел в отставку до окончания расследования, связанного с его критическими высказываниями в адрес тренера Зинедина Зидана. Исполнять обязанности президента федерации будет Филипп Диалло.

Ранее Зидана поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о разочаровании из-за того, какие заявления были сделаны в адрес легенды мирового спорта. Также о неуважении к специалисту со стороны FFF высказался форвард национальной сборной и ПСЖ Килиан Мбаппе.

FFF 7 января продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью Reuters заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.

Дарья Коршунова
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