Глава Федерации футбола Франции ушел в отставку после критики в адрес Зидана
Ноэль Ле Грэ покинул пост главы Федерации футбола Франции (FFF). Об этом сообщает RMC Sport.
Ле Грэ ушел в отставку до окончания расследования, связанного с его критическими высказываниями в адрес тренера Зинедина Зидана. Исполнять обязанности президента федерации будет Филипп Диалло.
Ранее Зидана поддержал президент Франции Эммануэль Макрон, заявивший о разочаровании из-за того, какие заявления были сделаны в адрес легенды мирового спорта. Также о неуважении к специалисту со стороны FFF высказался форвард национальной сборной и ПСЖ Килиан Мбаппе.
FFF 7 января продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью Reuters заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.