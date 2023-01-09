Мбаппе вступился за Зидана после заявления Федерации футбола Франции

Футболист Мбаппе заявил о неуважении к Зидану со стороны Федерации футбола Франции

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в Twitter вступился за тренера Зинедина Зидана после слов президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ.

Футболист заявил, что Ле Грэ не должен был говорить о нежелании вступать в коммуникацию с Зиданом. По его мнению, федерации стоило бы более уважительно относиться к легендам страны.

FFF 7 января продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью Reuters заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.

Последней работой Зидана был пост главного тренера мадридского «Реала», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.