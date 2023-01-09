Спорт
ВсеФутболАнглийский футболБокс и ММАЗимние видыЛетние видыХоккейАвтоОлимпиада
Адмирал
3:0
Завершен
Барыс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Сибирь
2:3
Завершен
Ак Барс
Фонбет Чемпионат КХЛ
Зенит
Завтра
20:00 (Мск)
Локомотив-Кубань
Единая лига ВТБ|1-й этап
Аманда Анисимова
Завтра
03:30 (Мск)
Людмила Самсонова
Аделаида-2 (ж)
Анастасия Потапова
Завтра
06:30 (Мск)
Катержина Синякова
Аделаида-2 (ж)
Оттава Сенаторз
Завтра
03:30 (Мск)
Нэшвилл Предаторз
НХЛ - регулярный чемпионат
19:57, 9 января 2023Спорт

Мбаппе вступился за Зидана после заявления Федерации футбола Франции

Футболист Мбаппе заявил о неуважении к Зидану со стороны Федерации футбола Франции

Фото: Pascal Rossignol / Reuters

Нападающий ПСЖ Килиан Мбаппе в Twitter вступился за тренера Зинедина Зидана после слов президента Федерации футбола Франции (FFF) Ноэля Ле Грэ.

Футболист заявил, что Ле Грэ не должен был говорить о нежелании вступать в коммуникацию с Зиданом. По его мнению, федерации стоило бы более уважительно относиться к легендам страны.

FFF 7 января продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью Reuters заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.

Последней работой Зидана был пост главного тренера мадридского «Реала», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.

Анастасия Борисова
Обсудить
Последние новости
ЕС и НАТО усилят военное сотрудничество из-за конфликта на Украине
Россияне стали чаще интересоваться жильем в одной стране
Названы действенные способы заполучить место в первом классе самолета без доплат
Женщина рассказала о плюсах жизни с «руками динозавра»
Троих россиян задержали за нападение на школьника из-за перцового баллончика
Рита Ора появилась на публике без бюстгальтера в прозрачном платье
Болсонару госпитализирован в одну из больниц США
Автогиганты начали делать ставку на Индию
Туристам назвали способные задержать регистрацию в аэропорту предметы одежды
Диетолог Гинзбург предупредил об опасном последствии голодовок
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.