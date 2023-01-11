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00:30, 11 января 2023Спорт

Макрон отреагировал на критику Зидана со стороны Федерации футбола Франции

L’Equipe: Макрона разочаровала критика тренера Зидана со стороны Федерации футбола Франции

Фото: Yves Herman / Reuters

Президент Франции Эмманюэль Макрон отреагировал на критику тренера Зинедина Зидана со стороны президента Федерации футбола страны (FFF) Ноэля Ле Грэ. Об этом сообщает L’Equipe.

«Президент республики, как и все французы, очень разочарован и обижен из-за того, что были сделаны такие заявления в адрес легенды французского и мирового спорта», — заявила министр спорта Франции Амели Удеа-Кастера. Она добавила, что президенту понравилась поддержка Зидана со стороны нападающего ПСЖ Килиана Мбаппе.

FFF 7 января продлила контракт с главным тренером сборной Дидье Дешамом. После этого Ле Грэ в интервью Reuters заявил, что не стал бы брать трубку, если бы Зидан решил связаться с ним по поводу возможной работы в национальной команде.

Последней работой Зидана был пост главного тренера мадридского «Реала», который он покинул в 2021 году. Специалист трижды приводил клуб к победе в Лиге чемпионов. В качестве игрока Зидан становился чемпионом мира и Европы в составе сборной Франции.

Анастасия Борисова
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