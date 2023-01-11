Назван следующий соперник брата Нурмагомедова в Bellator

Чемпион Bellator Усман Нурмагомедов проведет защиту титула в бою против Бенсона Хендерсона

Следующим соперником российского бойца смешанного стиля (ММА) Усмана Нурмагомедова в Bellator станет американец Бенсон Хендерсон. Об этом сообщается на странице промоушена в Twitter.

Усман, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, проведет первую защиту чемпионского титула. Поединок пройдет 10 марта в Сан-Хосе в рамках четвертьфинала Гран-при Bellator в легком дивизионе.

Ранее стало известно, что в турнире примет участие еще один россиянин Александр Шаблий. Также в Сан-Хосе выступят азербайджанец Тофик Мусаев, бразилец Патрик Фрейре, француз Мансур Барнауи и американцы Эй Джей Макки и Сидни Аутло. Призовой фонд Гран-при составит один миллион долларов.

19 ноября прошлого года Нурмагомедов одержал победу над Фрейре на турнире Bellator 288 единогласным решением судей и стал чемпионом промоушена в легком весе. «Я очень счастлив. Это невероятно», — сказал после боя спортсмен.

Всего Усман, который является двоюродным братом бывшего чемпиона Абсолютного бойцовского чемпионата Хабиба Нурмагомедова, в профессиональной карьере одержал 16 побед, не потерпев ни одного поражения. В активе Хендерсона 30 побед и 11 поражений.