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16:49, 11 января 2023Экономика

В Кремле объяснили критику Путина в адрес Мантурова

Дмитрий Песков заявил, что критика Путина в адрес Мантурова является рабочим процессом

Фото: Алексей Никольский / РИА Новости

Серьезных претензий к работе вице-премьера, главы Минпромторга Дениса Мантурова нет, критика, прозвучавшая на совещании в среду, 11 января, является обычным рабочим процессом. Соответствующие разъяснения дал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, слова представителя Кремля приводит ТАСС.

Песков отрицательно ответил на вопрос о том, может ли быть объявлен выговор и есть ли к деятельности вице-премьера существенные нарекания.

На совещании с членами правительства президент Владимир Путин возмутился отсутствием готовых заказов на воздушные суда на 2023 год на некоторых предприятиях. По его словам, они оформляются слишком долго. В ответ на заявление Мантурова о том, что есть и гражданские, и военные контракты, глава государства попросил его «не валять дурака», сославшись на сообщения от директоров заводов.

Мантуров был назначен на должность вице-премьера летом 2022 года. Число вице-премьеров было увеличено отдельным указом президента, в тот же день премьер Михаил Мишустин внес предложение назначить зампредом правительства министра промышленности и торговли.

Госдума проголосовала за назначение Дениса Мантурова 15 июля. Решение притом принималось на внеочередном заседании, с 7 июля нижняя палата парламента находилась в отпуске.

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Платон Щукин
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