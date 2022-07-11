Госдуме предложили собраться на внеочередное заседание 15 июля

Совет Госдумы в понедельник обсудит проведение внеочередного заседания палаты 15 июля

Совет Государственной Думы в понедельник, 11 июля, обсудит возможность проведения внеочередного заседания нижней палаты парламента 15 июля. Об этом сообщается в Telegram-канале законодательного органа.

С соответствующим предложением выступил спикер Госдумы Вячеслав Володин.

Необходимость внеочередного пленарного заседания связана с тем, что накопились вопросы, требующие неотложного решения. В том числе будут рассмотрены правительственные инициативы Госдума

Окончательное решение о проведении вынесет Совет Государственной Думы, который соберется 11 июля в 10:00. Внеочередное заседание Думы возможно в соответствии со статьей 14 Регламента ГД.

Госдума 7 июля завершила весеннюю сессию и ушла в отпуск.

Ранее Вячеслав Володин во время пленарного заседания призвал депутатов отложить вопросы «мирного времени» и сплотиться перед вызовами.

Возможные вопросы для обсуждения

Как сообщает РИА Новости со ссылкой на два источника, знакомые с ситуацией, парламентарии на внеочередном заседании могут рассмотреть законопроекты о помощи экономике. Один из собеседников агентства отметил, что экстраординарных вопросов на ожидается.

Источник ТАСС в Госдуме сообщил, что Совет Госдумы в понедельник сформирует повестку внеочередного заседания нижней палаты парламента, в том числе по социальным и экономическим вопросам. Пакет инициатив был внесен правительством на прошлой и позапрошлой неделе.

Совет Госдумы завтра сформирует повестку пленарного заседания, на котором будут рассмотрены вопросы развития экономики и поддержки граждан. Часть из них требует скорейшего рассмотрения Источник в Госдуме

Кроме того, будут рассмотрены законопроекты, сформированные другими субъектами законодательной инициативы, уточнил собеседник агентства.

Ранее стало известно, что Партия «Справедливая Россия — За правду» внесет в Госдуму законопроекты об индексации пенсии работающим пенсионерам и о снижении пенсионного возраста. Об этом сообщил ее глава Сергей Миронов.

Индексация пенсий работающим пенсионерам отменена в 2016 году. В конце июля 2021 года депутаты внесли в Госдуму законопроект о возврате индексации страховых пенсий работающим пенсионерам с 1 января 2022 года. В сентябре того же года правительство выдало отрицательное заключение на законопроект.

Совет Федерации также готов провести заседание в любом формате

Верхняя палата российского парламента — Совет Федерации — также выразил готовность провести заседание в любом формате после внеочередного собрания Госдумы. Об этом сообщил председатель комитета по регламенту Вячеслав Тимченко.

У нас пока нет информации, что Госдума будет проворить внеочередное заседание. Но если понадобится, Совет Федерации готов провести свое заседание в любом формате Вячеслав Тимченко председатель комитета по регламенту

Ранее сенатор Константин Долгов заявил, что решения, которые принимаются в Совете Федерации и вместе с правительством, направлены на укрепление и развитие российской промышленности и технологический суверенитет.

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