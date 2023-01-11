В России запатентовали способ дозаправки аппаратов на орбите

РКК «Энергия» запатентовала способ дозаправки аппаратов жидким топливом на орбите

Специалисты ракетно-космической корпорации (РКК) «Энергия» разработали способ дозаправки космических аппаратов жидким топливом на орбите. Он позволит заправлять их меньшим количеством топлива при запуске ракеты на околоземную орбиту. Об этом говорится в описании изобретения к патенту, пишет ТАСС.

В документе отмечается, что предлагаемый способ дозаправки включает стыковку дозаправляемого космического аппарата и аппарата-заправщика. Согласно описанию патента, объект на жидком топливе выводится в космос, а следом на орбиту отправляется другой аппарат с топливом. После этого объекты стыкуются непосредственно или с использованием дополнительных изделий, создавая герметичные магистрали заправки. Передача топлива осуществляется с помощью насосов или за счет перепада давления в баках.

В документе также говорится, что этот способ позволяет осуществлять дозаправку в космосе, расходуя небольшое количество топлива. Это дает возможность заправлять аппарат меньшим количеством топлива при выводе ракеты на орбиту, увеличивая полезную нагрузку.

В декабре стало известно, что спутники орбитальной группировки «Гонец-М1» получат электроракетные двигатели для коррекции орбиты.

В сентябре начальник отдела баллистики РКК «Энергия» Рафаил Муртазин рассказал, что схемы полета космических кораблей к перспективной Российской орбитальной станции будут короткими.