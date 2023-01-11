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10:10, 11 января 2023Спорт

В Саудовской Аравии высказались о назначении Роналду послом заявки на ЧМ-2030

Игрок «Аль-Насра» Криштиану Роналду не будет послом заявки Саудовской Аравии на ЧМ-2030

Фото: Wang Haizhou / Globallookpress.com

В «Аль-Насре» высказались о назначении португальца Криштиану Роналду послом заявки Саудовской Аравии на чемпионат мира-2030. Клуб посвятил этому пост в Twitter.

«Хотели бы уточнить, что, вопреки сообщениям СМИ, контракт Криштиану Роналду с "Аль-Насром" не подразумевает обязательств по каким-либо заявкам на чемпионат мира», — говорится в сообщении клуба. Уточняется, что основное внимание португальца сосредоточено на «Аль-Насре» и работе с другими игроками, чтобы помочь команде добиться успеха.

Ранее появилась информация, что Роналду станет послом совместной заявки Саудовской Аравии, Греции и Египта за право провести мундиаль в 2030 году. Отмечалось, что за это он получит 200 миллионов евро.

30 декабря 2022-го Роналду подписал контракт с «Аль-Насром» до лета 2025 года. Зарплата португальца с учетом коммерческих выплат составит 200 миллионов долларов в год.

Выбор страны-хозяйки чемпионата мира 2030 года состоится на 74-м конгрессе Международной федерации футбола. Он пройдет в начале 2024 года.

Дарья Коршунова
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