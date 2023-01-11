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16:55, 11 января 2023Россия

Полковник в отставке оценил возможность контратаки ВСУ в Соледаре

Полковник Литовкин: у ВСУ нет средств для контратаки на соледарском направлении

Фото: Reuters

Военный обозреватель, полковник в отставке Виктор Литовкин предположил, что у Вооруженных сил Украины (ВСУ) не хватит средств на организацию контратак в Соледаре. Развитие боевых действий на соледарском направлении военный эксперт оценил в разговоре с MK.RU.

По мнению военного эксперта, украинская сторона может попытаться организовать контрнаступление только в случае, если Киев получит вооружение, которое им обещали передать страны Запада. «Но это произойдет не сегодня и не завтра», — заключил Литовкин.

Ранее основатель частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгений Пригожин сообщил, что подразделения ЧВК освободили и взяли под контроль Соледар в Донецкой народной республике (ДНР). Он уточнил, что в освобождении города участвовали исключительно вагнеровцы.

Позднее Минобороны России отчиталось, что подразделения Воздушно-десантных войск блокировали Соледар. По словам советника врио главы ДНР Яна Гагина, в городе могут оставаться около 500 бойцов Вооруженных сил Украины.

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Варвара Кошечкина
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