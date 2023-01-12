Пушков заявил об изменении позиции НАТО по Украине из-за Соледара

Сенатор Пушков предположил, что ситуация в Соледаре подтолкнула НАТО передать Киеву танки

Запад может нарастить поставки вооружения Киеву, учитывая ситуацию в Соледаре, который, по словам основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» Евгения Пригожина, был полностью взят под контроль. С предположением об изменении позиции НАТО и стран Запада в целом выступил сенатор Алексей Пушков в своем Telegram-канале.

«Теперь западные круги, наиболее враждебно настроенные к России, будут, судя по всему, стремиться сформировать консенсус в странах НАТО по этому вопросу. Переход к новой фазе поставок вооружений, прежде всего танков и дальнобойной артиллерии, означал бы резкую эскалацию конфликта», — написал Пушков.

11 января Пригожин рассказал, что подразделения «Вагнера» взяли под контроль всю территорию Соледара в ДНР. Он подчеркнул, что в штурме города не участвовали никакие подразделения, кроме вагнеровцев.