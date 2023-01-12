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04:28, 12 января 2023Интернет и СМИ

В Британии связали крушение Ан-2 в НАО с антироссийскими санкциями

Daily Mail: авиапроисшествия с самолетами Ан-2 и Ан-26 в России связаны с санкциями Запада

Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Недавние авиапроисшествия с советскими самолетами Ан-2 и Ан-26 в России связаны с западными санкциями. Об этом сообщает Daily Mail.

9 января Ан-2, на борту которого находились 12 человек, совершил жесткую посадку в 10 километрах от поселка Каратайка. В тот же день сообщалось, что самолет Ан-26-100 направлялся по маршруту Маган — Магадан. На высоте нескольких километров люк грузового отсека разгерметизировался.

Автор статьи считает, что эти происшествия вызваны тем обстоятельством, что Запад лишил российских авиаперевозчиков возможности закупать детали самолетов.

Издание также напомнило о приостановке полетов авиакомпании «Якутия» в арктический поселок Тикси из-за нехватки кондиционного авиатоплива, также ссылаясь на влияние антироссийских санкций.

В августе Reuters сообщал, что российские авиакомпании начали разбирать самолеты, чтобы обеспечить запчасти, которые они больше не могут покупать за границей из-за западных санкций. Тем самым, самолеты смогут оставаться в рабочем состоянии как минимум до 2025 года. В июне российские авиакомпании попросили узаконить каннибализацию самолетов.

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Марина Совина
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