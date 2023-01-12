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12:53, 12 января 2023Силовые структуры

В московской сауне мужчина вонзил кий в грудь товарища во время игры в бильярд

В московской бане мужчина заколол своего 41-летнего товарища кием во время игры в бильярд

Фото: Christian Wiediger / Unsplash

В Москве мужчина заколол своего 41-летнего знакомого в сауне. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, товарищи отдыхали в бане на Севастопольском проспекте. Во время игры в бильярд фигурант поссорился с другом. Он взял деревянный кий и вонзил его в грудь потерпевшего, нанеся смертельное ранение.

Когда скорая помощь приехала, жертва уже скончалась. По факту произошедшего проводится проверка.

Ранее стало известно, что сотрудница московской хинкальной «Тбилисо» зарезала ножом повара, который схватил ее за ягодицу на рабочем месте.

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Екатерина Власова
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