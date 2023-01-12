В московской сауне мужчина вонзил кий в грудь товарища во время игры в бильярд

В московской бане мужчина заколол своего 41-летнего товарища кием во время игры в бильярд

В Москве мужчина заколол своего 41-летнего знакомого в сауне. Об этом в четверг, 12 января, сообщает Telegram-канал SHOT.

По данным канала, товарищи отдыхали в бане на Севастопольском проспекте. Во время игры в бильярд фигурант поссорился с другом. Он взял деревянный кий и вонзил его в грудь потерпевшего, нанеся смертельное ранение.

Когда скорая помощь приехала, жертва уже скончалась. По факту произошедшего проводится проверка.

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