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14:36, 12 января 2023Культура

В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста

Чеченский министр Дудаев высказался об отказе лишить Меладзе звания народного артиста

Фото: Komsomolskaya Pravda / Globallookpress.com

Информацию об отказе лишить певца Валерия Меладзе звания народного артиста Чечни опровергли. Министр республики по национальной политике, внешним связям, печати и информации Ахмед Дудаев высказался на эту тему в своем Telegram-канале.

Ранее издание «Подъем» сообщило, что в министерстве культуры Чеченской Республики прокомментировали скандал вокруг исполнителя. Там якобы заявили, что Меладзе имеет право выступать против боевых действий, поэтому вопрос о лишении его звания не рассматривается.

Министр Дудаев, в свою очередь, подчеркнул, что «ничего подобного Минкульт ЧР в лице Айшат Рамзановны Кадыровой, а также руководители других ведомств региона не говорили». Он отметил, что частную беседу с рядовым специалистом министерства выдали за официальную позицию республики.

В сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.

Действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, заявив, что тот «сидит на двух стульях». В свою очередь, сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.

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Евгений Шульгин
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В Чечне опровергли информацию об отказе лишить Меладзе звания народного артиста
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