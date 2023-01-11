Министерство культуры Чечни отказалось лишать Меладзе звания народного артиста

Певца Валерия Меладзе отказались лишать звания народного артиста Чечни. Об этом сообщает «Подъем».

В министерстве культуры Чеченской Республики заявили, что исполнитель имеет право выступать против войны. «В его выступлении упоминания президента или Чеченской Республики, которая принимает активное участие в наведении конституционного порядка на территории Украины, нет. Против войны мы все выступаем, мы все хотим, чтоб все жили в мире и согласии. Вопрос, лишать ли его звания народный артист, пока не стоит», — отметили в министерстве.

Ранее в сети появилось видео, на котором Меладзе, выступая на корпоративе, продолжил фразу «Слава Украине» в беседе с фанатом. Артист, убрав от лица микрофон, ответил поклоннику короткой фразой. «Героям... О, красавчик! Обожаю тебя», — отреагировал на это фанат.

Позже действия Меладзе осудил лидер партии «Справедливая Россия — За правду» Сергей Миронов. Он призвал лишить певца всех имеющихся у него званий, заявив, что тот «сидит на двух стульях». При этом сенатор Елена Афанасьева предложила лишить Меладзе гражданства России.