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12:52, 12 января 2023Спорт

Навка прокомментировала госпитализацию Костомарова

Навка заявила, что врачи делают все возможное для попавшего в реанимацию Костомарова
Татьяна Навка и Роман Костомаров

Татьяна Навка и Роман Костомаров. Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Олимпийская чемпионка в танцах на льду Татьяна Навка, выступавшая в паре с Романом Костомаровым, прокомментировала его госпитализацию. Ее слова приводит Telegram-канал RTVI.

Навка подтвердила, что спортсмен находится в реанимации в тяжелом состоянии. «Врачи делают все возможное. Надеемся, что он все-таки сильный и его организм справится с этой страшной болезнью», — заявила она.

Ранее стало известно, что 45-летний спортсмен заболел за неделю до попадания в больницу, но продолжал выступление в шоу, несмотря на высокую температуру. Отмечалось, что вместо обращения к специалистам Костомаров лечился купанием в проруби.

Костомаров был госпитализирован 10 января. Он находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией. У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких, а также к аппарату для насыщения крови кислородом.

Навка и Костомаров — олимпийские чемпионы 2006 года в танцах на льду. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году спортсмены завершили карьеру.

Дарья Коршунова
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