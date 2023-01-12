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10:32, 12 января 2023Спорт

Стало известно о лечении Костомарова окунанием в прорубь перед госпитализацией

Mash: перед попаданием в реанимацию фигурист Роман Костомаров лечился окунанием в прорубь
Роман Костомаров

Роман Костомаров. Фото: Денис Вышинский / Коммерсантъ

Стали известны новые подробности попадания российского фигуриста Романа Костомарова в реанимацию. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации источника, 45-летний спортсмен заболел за неделю за госпитализации. Отмечается, что он продолжал выступление в шоу, несмотря на высокую температуру. Также сообщается, что вместо обращения к специалистам Костомаров лечился окунанием в прорубь.

11 января сообщалось, что фигурист, госпитализированный днем ранее, находится в крайне тяжелом состоянии под медикаментозной седацией в отделении реанимации и интенсивной терапии для кардиологических больных медицинского центра «Коммунарка». У него выявили левостороннюю пневмонию в сочетании с гриппом B. Спортсмен подключен к аппарату искусственной вентиляции легких (ИВЛ), а также к аппарату для насыщения крови кислородом.

Костомаров выступал в танцах на льду и главных успехов добился в паре с Татьяной Навкой. В 2006 году дуэт выиграл золото Олимпийских игр в Турине. Кроме того, пара дважды побеждала на чемпионате мира, трижды — на чемпионате Европы и в финале серии Гран-при Международного союза конькобежцев. В 2006 году спортсмены завершили карьеру.

Дарья Коршунова
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