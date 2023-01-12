Отчим осужденной в Белоруссии россиянки высказался о ее помиловании

Отчим осужденной в Белоруссии Сапеги: отправка запроса о помиловании зависит от ее решения

Отправка запроса о помиловании зависит только от решения россиняки Софьи Сапеги, которая была осуждена в Белоруссии. Об этом сообщил ее отчим Сергей Дудич, передает «Sputnik Беларусь».

«Только сама Софья примет решение о том, нужно ли писать прошение о выдаче ее в Россию для отбывания наказания. Она будет смотреть, как сможет отбывать наказание в условиях белорусской колонии. Все решения по дальнейшим шагам — за ней», — заявил он.

Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что дипломаты находятся в постоянном контакте с адвокатами и родителями Сапеги. Российское посольство в Минске занимается судьбой россиян, осужденных в Белоруссии, в том числе за антиправительственную деятельность, добавила она.

Об отказе в помиловании россиянки стало известно 10 января. 23 мая 2021 года Сапегу задержали вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы. Она призналась в ведении Telegram-канала, где публиковала личные данные белорусских силовиков.