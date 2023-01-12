МИД заявил о контакте с представителями осужденной в Белоруссии россиянки

Захарова: дипломаты РФ контактируют с представителями осужденной в Белоруссии россиянки

Дипломаты России постоянно контактируют с представителями осужденной в Белоруссии россиянки Софьи Сапеги, сообщила на брифинге официальный представитель российского МИД Мария Захарова. Ее слова приводит РИА Новости.

«Что касается россиянки Софьи Сапеги, (...) то консульские сотрудники находятся в постоянном контакте с ее родителями и адвокатами, и это не просто некие дипломатические контакты, это регулярная работа по всем тем аспектам, которые мы обязаны отрабатывать. Что мы и делаем», — сказала она.

Захарова отметила, что российское посольство в Минске занимается судьбой россиян, находящихся под следствием или осужденных в Белоруссии, в том числе за участие в несанкционированных акциях или антиправительственную деятельность. По ее словам, данная тема регулярно затрагивается во время переговоров глав МИД государств. Она отметила, что Москва призывает партнеров максимально гуманно относиться к таким лицам.

Ранее отчим Сапеги Сергей Дудич заявил, что ей отказали в помиловании. Кроме того, это подтвердил адвокат россиянки Антон Гашинский. Как отмечается, она успешно прошла первый этап процедуры в сентябре. 23 мая 2021 года Сапега была задержана вместе с бывшим главредом оппозиционного Telegram-канала NEXTA Романом Протасевичем. Суд приговорил ее к шести годам лишения свободы.

