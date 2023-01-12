Вяльбе нашла виновных в конфликте Большунова и Устюгова

Глава ФЛГР Елена Вяльбе назвала судей виновными в конфликте лыжников Большунова и Устюгова

Глава Федерации лыжных гонок России (ФЛГР) Елена Вяльбе нашла виновных в конфликте Александра Большунова и Сергея Устюгова. Ее слова передает «Спорт-Экспресс».

Специалист назвала судей виновными в ситуации. «Они должны были все это пресечь еще на первом этапе. Все было достаточно обоюдно, и не требовалось даже никаких устных предупреждений. Сразу обоим впаять по желтой карточке, и все бы успокоились», — заявила она. Вяльбе добавила, что проведет беседу с каждым лыжником.

Столкновение Большунова и Устюгова произошло 27 декабря 2022 года в спринте свободным стилем на пятом этапе Кубка России. Спортсмены, находясь на лидирующих позициях, задели друг друга на спуске и упали. В результате Большунов разбил лицо. После случившегося он заявил, что Устюгов специально подрезал его лыжами.

25 декабря после спринта классическим стилем Устюгов не пожал Большунову руку и заявил, что тот поступил некрасиво, подрезав его во время обгона в финале гонки. В знак протеста Устюгов, занявший пятое место, не пришел на цветочную церемонию. Финишировавший вторым Большунов тогда получил устное предупреждение от судей.

