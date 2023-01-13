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16:55, 13 января 2023Мир

В МИД России заявили о завершении истории с американцем Дадли в штатном режиме

МИД России: история с американцем Дадли имеет гуманитарное измерение

Фото: Влад Некрасов / Коммерсантъ

История с американцем Тейлором Дадли, которого взяли под стражу в России в прошлом году, имеет гуманитарное измерение и завершилась в штатном режиме, заявил ТАСС источник в МИД России.

По словам собеседника агентства, Дадли задержали 25 апреля в Калининграде после незаконного перехода российско-польской границы. Российское дипведомство в установленном порядке уведомило о произошедшем посольство США в Москве, которое подтвердило личность задержанного.

Выяснилось, что у Дадли диагностировано психическое заболевание, требующее постоянного медицинского наблюдения. «В дальнейшем решением суда американцу была изменена мера пресечения с переводом под наблюдение врачей в специализированное медучреждение», — рассказал источник.

12 января, когда завершились необходимые для выдворения административные процедуры, Дадли доставили на автомобильный пункт пропуска Багратионовск, где он пересек границу. «Таким образом, данная история, безусловно, имеющая гуманитарное измерение, завершилась удовлетворительным образом — как говорится, в штатном режиме», — заключил источник.

Ранее об освобождении Дадли сообщил телеканал CNN. 35-летний бывший военный был задержан в Калининградской области при переходе границы с Польшей, куда приехал на музыкальный фестиваль.

Впоследствии американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон подтвердил, что Дадли освобожден из-под ареста и возвращается домой.

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Варвара Кошечкина
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