В США подтвердили освобождение бывшего военного Дадли в России

Американский экс-губернатор Ричардсон заявил об освобождении ветерана ВМС Дадли в России

Бывший военный Тейлор Дадли, которого взяли под стражу в России в прошлом году, освобожден из-под ареста и возвращается домой. Эту информацию в беседе с РИА Новости подтвердил американский посредник по обмену заключенными, экс-губернатор штата Нью-Мехико Билл Ричардсон.

«Ветеран ВМС США Тейлор Дадли освобожден из России сегодня, 12 января 2023 года, на российско-польском пограничном переходе Багратионовск — Безледы и сейчас сопровождается командой Richardson Center на пути домой вместе со своей матерью Шелли», — рассказал он.

В России эти данные официально пока не комментировали.

Ранее 12 января об освобождении Дадли сообщил телеканал CNN. По его информации, Дадли был задержан в апреле прошлого года в Калининградской области при переходе границы с Польшей. В эту страну 35-летний экс-военный приехал на музыкальный фестиваль. Причина, по которой он пересек границу без необходимых документов, неизвестна.

Переговоры об освобождении Дадли, как отмечает телеканал, шли несколько месяцев. При этом власти США не считали задержание американца неправомерным.